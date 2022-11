Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Geldgewinn als Betrugsmasche - Vorsicht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 55-jährige Frau wurde am Freitag, 4. November 2022, zum Opfer eines Betruges am Telefon. Gegen 15.50 Uhr wurde die Gelsenkirchenerin in Horst auf ihrem privaten Telefon von einem Unbekannten angerufen, welcher sich als Mitarbeiter der deutschen Gewinnzentrale ausgab. Der 55-Jährigen wurde mitgeteilt, dass sie einen vierstelligen Geldbetrag gewonnen habe. Für die Auszahlung des Betrages, müsse sie die anfallenden Notarkosten mittels Google-Play-Karten im Vorfeld begleichen. Die Gelsenkirchenerin besorgte die Guthabenkarten und übermittelte dem Unbekannten in einem zweiten Telefonat die Einlösecodes aller Karten. Als sie am Samstag, 5. November 2022, einen erneuten Anruf bekam und eine weitere Unbekannte aufgrund eines technischen Fehlers weitere Guthabenkarten forderte, wurde sie misstrauisch. Die 55-Jährige erstattete Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gelsenkirchen rät weiterhin, bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen, überweisen Sie kein Geld an Unbekannte und geben Sie keine Daten von Guthabenkarten weiter. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige!

