Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Überfall auf Kiosk in Bulmke-Hüllen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Heute Morgen, 9. November 2022, haben drei maskierte Täter einen Kiosk an der Kirchstraße in Bulmke-Hüllen überfallen. Die Männer betraten gegen 0.55 Uhr das Geschäft und bedrohten den 61 Jahre alten Verkäufer und forderten Bargeld. Zwei Männer hielten dabei eine Schusswaffe in der Hand. Der Geschädigte griff reflexartig nach dem Kassenscanner und hielt ihn den Männern entgegen. Die ergriffen daraufhin die Flucht. Einer der Tatverdächtigen ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur und dunkle Haare. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe. Die anderen beiden hatten unter anderem schwarze Kapuzenpullover an und trugen Handschuhe. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

