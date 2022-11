Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte bestehlen altes Ehepaar/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 10. November 2022, gegen 13.20 Uhr ein Ehepaar auf der Rheinelbestraße in Ückendorf bestohlen. Zwei Männer gaben sich als Bauarbeiter einer Baustelle auf der Rheinelbestraße aus und sagten, sie hätten ein Wasserrohr beschädigt. Sie gaben an, in die Wohnung zu müssen, um die Wasseranschlüsse zu überprüfen. Die beiden Senioren, 81 und 82 Jahre alt, ließen die Männer daraufhin in die Wohnung. Als die falschen Handwerker die Wohnung verlassen hatten, stellte das Ehepaar fest, dass Geld und Schmuck fehlten und rief die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen sind 1,85 bis 1,90 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank. Sie trugen dunkle Mund-Nasenmasken, einer von beiden eine dunkle Hose, eine braune Jacke und dunkle Schuhe. Der andere trug eine graue Jacke und eine dunkle Kappe. Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet um Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

