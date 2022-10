Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221019 - 1195 Frankfurt-Gallus: Durch Messerstich verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang völlig ungeklärt sind die Hintergründe zu einer Tat, die sich am Dienstag, den 18. Oktober 2022, gegen 14.05 Uhr, in der Europa-Allee ereignete.

Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 40-Jähriger mit der Reinigung eines Mülltonnenabstellplatzes beschäftigt. Dort näherte sich ihm der 52-jährige Tatverdächtige, sprach ihn kurz an und stach unvermittelt mit einem Messer in Richtung seines Halses. Dabei wurde der 40-Jährige am Hals und im Gesicht verletzt. Er wurde danach in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der beschuldigte 52-Jährige konnte durch die Polizei nach Hinweis von Zeugen noch in Tatortnähe festgenommen werden. Auch die mögliche Tatwaffe, ein Messer, konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

