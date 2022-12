Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Leichtverletzt und Auto sowie Baum beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro ist die die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 22.12.2022, 23.10 Uhr auf der K 33 in Albersloh ereignet hat. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Auto die L 520 aus Richtung Alverkirchen kommend und bog auf die K 33 in Richtung Albersloh ab. Ein Reh querte die Fahrbahn, so dass der Rinkeroder mit seinem Pkw auswich. Dabei verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurden der Baum sowie das Auto beschädigt, der Pkw blieb im angrenzenden Graben stehen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

