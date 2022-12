Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.12.2022, ereignete sich um 16.45 Uhr auf der Ennigerloher Straße in Oelde ein Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger Pkw-Führer aus Ennigerloh befuhr die Ennigerloher Straße in Richtung Ennigerloh. Ihm entgegen kam ein 37-jähriger Ennigerloher mit seinem Pkw. In diesem Fahrzeug befanden sich noch die 39-jährige Ehefrau, sowie die 10-jährige Tochter des Pkw-Führers als Mitfahrerinnen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Pkw. Bei diesem Verkehrsunfall wurden alle vier Pkw-Insassen verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Ennigerloher Straße war für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell