POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Alleinunfall - 1 Person leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 21.12.2022 versuchten zwei Personen eine Tankstelle an der Straße Westtor in Sendenhorst zu überfallen. Das Duo stand kurz vor 22.00 Uhr vor verschlossener Eingangstür und forderte Einlass. Die 46-jährige Angestellte, die mit Abschlussarbeiten beschäftigt war, gab an, dass eine ...

