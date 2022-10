Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Drei Einbrüche in Schulen

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen (30. Oktober 2022) kam es zu Einbrüchen in drei Schulen in Goch. In eine Schule am Leeger-Weezer-Weg gelangten die unbekannten Täter vermutlich durch eine aufgehebelte Seitentür. Anschließend durchsuchten die Täter nahezu alle Räume nach Diebesgut, öffneten Schubladen und Schränke und brachen einige Innentüren auf. Genaue Angaben zur Beute waren bislang nicht möglich. In eine weitere Schule an der Gertrudstraße verschafften sich unbekannte Täter am Wochenende durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt. Hier entwendeten sie einen kleinen Schranktresor. Zudem öffneten sie den Wasserhahn an einem Waschbecken in einem Büro und verstopften den Abfluss absichtlich, so dass das Wasser überlief. Eine Zeugin, die am frühen Sonntagmorgen im Schulgebäude war, hörte das plätschernde Wasser und informierte die Polizei. An der Straße Hinter der Mauer wurde eine weitere Schule angegangen, auch hier stiegen die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster ein. Beute erlangten die Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht. Zeugen, die im Umfeld der Schulen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

