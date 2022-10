Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall: Kollision zwischen Mofa- und Fahrradfahrer

Kleve-Rindern (ots)

Am Freitag (28. Oktober 2022) kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Geh- und Radweg an der Straße Landwehr in Kleve. Ein 16-jähriger Mofafahrer befuhr den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Rindern, wo er nach der Einmündung zur Wasserburgallee, aufgrund einer Menschenansammlung, stehen blieb. Zur selben Zeit befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad aus entgegengesetzter Fahrtrichtung den Geh- und Radweg und übersah den in der Menschenversammlung stehenden Mofafahrer. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen sich der Radfahrer leicht verletzte und ein Kunststoffteil am Mofa riss.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell