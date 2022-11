Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Randalierend umhergezogen und gegen geparkte Autos geschlagen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, sind nach Angaben von Anwohnern drei bislang unbekannte Jugendliche im Bereich Hirschbergstraße und Hardtstraße randalierend umhergezogen und haben dabei gegen geparkte Autos geschlagen. Bei der sofortigen Überprüfung durch eine Polizeistreife konnten die drei etwa 17 bis 18 Jahre alten Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Beschädigungen an den geparkten Autos stellte die eingesetzte Polizeistreife nicht fest. Möglicherweise kommen diese drei Jugendlichen auch für einen Taschendiebstahl in Frage, der sich etwa zur gleichen Zeit in der Alleenstraße Ecke Hirschbergstraße ereignet hatte. Dort sprachen drei Jugendliche einen Passanten an und baten diesen um Feuer. Kurz darauf stellte der Mann fest, dass ihm von einem der drei Jugendlichen die Geldbörse aus der Jacke entwendet wurde. Die Jugendlichen hatten sich zuvor in Richtung Hardtstraße entfernt. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Jugendlichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell