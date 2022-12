Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hundeangriff gegen Kind mit Pfefferspray abgewehrt

Vellahn (ots)

Zwei beherzte Frauen haben am Montagnachmittag in Vellahn den Angriff zweier Hunde auf ein Kind mit Pfefferspray abgewehrt. Der von den beiden Schäferhunden attackierte 10-jährige Junge wurde leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Hunde den Jungen auf offener Straße grundlos angegriffen haben. Zwei in der Nähe befindliche Frauen bemerkten den Vorfall und eilten dem Jungen zur Hilfe. Eine der beiden Frauen hatte Pfefferspray dabei, das sie gegen die Hunde einsetzte. Daraufhin ließen die Hunde von dem Jungen, der eine leichte Verletzung am Handgelenk erlitt, ab. Da die Situation allerdings weiterhin bedrohlich erschien, brachten die beiden Frauen den Jungen nach Hause. Von dort aus ist später die Polizei informiert worden, die dem Vorfall nachging und den betreffenden Hundehalter ausfindig machen konnte. Offenbar waren die beiden Hunde vom Grundstück weggelaufen. Gegen den Hundehalter ist Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung erstattet worden. Für das couragierte Handeln bedankt sich die Polizei an dieser Stelle bei den beiden Frauen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell