POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Sternberg (ots) - Verschiedene Markenwerkzeuge haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag aus einem Kleintransporter in Sternberg entwendet. Der in der Karl-Marx-Straße parkende Transporter wurde zuvor aufgebrochen. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge aus mehrere Tausend Euro beziffert. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen. Rückfragen von ...

mehr