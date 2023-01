Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Haus

55765 Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, dem 22.01.23, um 01:00 Uhr, wurden durch zwei unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in Birkenfeld in der Sattlergasse eine Fensterscheibe, sowie die Eingangstür beschädigt. Nachdem die Fensterscheibe zu Bruch ging liefen die beiden Männer in Richtung Hauptstraße davon. Es entstand ein Schaden von ca.1000EUR. Vermutlich waren beide Männer mit dunklen Winterjacken und Wollmützen bekleidet. Bei einem der Männer waren an Jacke und Mütze weiße Streifen angebracht. Wer kann Hinweise zum Sachverhalt oder zu den beiden Personen geben?

Hinweise an die Polizei in Birkenfeld unter Tel.: 06782/9991-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell