Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Trier-Ehrang (ots)

Am Dienstag, dem 24.01.2023, zwischen 10:00 und 15:30 Uhr, kam es in der Oberstraße in Trier-Ehrang zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter versuchte, in einem Mehrfamilienhaus in der 2. Etage eine Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen. Nach fünf Hebelversuchen ließ der Täter von der Türöffnung ab. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von 100,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

