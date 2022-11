Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 30-Jährige Frau beim Einparken schwer verletzt

Koblenz (ots)

Am Montag, den 28.11.2022 gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Unfall mit Personenschaden im Parkhaus eines Einkaufszentrums am Zentralplatz in Koblenz.

Beim Einparken in eine Parktasche übersah eine 21-jährige Pkw-Fahrerin eine von rechts kommende Fußgängerin. Durch die Kollision kam die 30-jährige Fußgängerin zu Fall. In Folge dessen wurde ihr linkes Bein vollständig vom Pkw überrollt. Hierdurch erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen am Bein und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Gegen die 21-jährige Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Korrektur: Entgegen unserer ersten Meldung handelt es sich bei dem Beschuldigten um eine männliche Person.

