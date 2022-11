POL-PPKO: Pkw-Fahrer kommt mit Schrecken davon

Koblenz (ots) - Am Montag, den 28.11.2022 um 14 Uhr wurde der Polizei Koblenz der Diebstahl eines Katalysators eines in der Hoheminnenstraße in Koblenz parkenden Fahrzeugs gemeldet. Der Pkw wurde dort am vergangenen Freitag abgestellt und sollte am Samstag, den 26.11.20202 wieder in Betrieb genommen werden. Hierbei fiel das Fehlen des Katalysators auf. Dieser wurde durch bisher unbekannte Täter vermutlich in der Nacht ...

mehr