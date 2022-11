POL-PPKO: Aktuell vermehrt Betrugsanrufe im Rhein-Lahn-Kreis

Koblenz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 27.11.2022 gegen 00:50 Uhr kam es um zu einem Verkehrsunfall in der Mariahilfstraße in Koblenz. Im Kreuzungsbereich zur Weinbergstraße verlor ein 30-Jähriger Pkw-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Zaun sowie ein Fahrrad und ...

