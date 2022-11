POL-PPKO: Alkoholisierter Fahrer beschädigt gleich vier Fahrzeuge

Koblenz (ots) - Am Freitagabend, den 25.11.2022 gegen 20:15 Uhr kam es in der Otto-Schönhagen-Straße in Koblenz zu einer Unfallflucht, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Der 47-jährige Geschädigte befuhr die Otto-Schönhagen-Straße in Fahrtrichtung Carl-Spaeter-Straße. Unter der dortigen Eisenbahnbrücke kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen, das gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und sich teilweise auf ...

