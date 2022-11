POL-PPKO: Unfallflucht unter Eisenbahnbrücke

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 25.11.2022 gegen 13:45 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Diebstahl von acht Kisten Bier aus einem Edeka-Markt in der Hohenzollernstraße gemeldet. Über Videoaufnahmen konnte der Täter bei der Tatausführung am Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 18:30 Uhr beobachtet werden. Die entwendeten Kisten verstaute der bisher unbekannte Täter in einem Einkaufswagen des Lebensmittelgeschäfts LIDL. Danach entfernte er sich mit dem Einkaufswagen zu Fuß ...

