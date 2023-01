Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Geldbörse im Aldi Saarburg

Saarburg (ots)

Am 25.01.2023 zwischen 14:45 und 15:00 Uhr kam es im ALDI in Saarburg zum Diebstahl einer blauen Damengeldbörse. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse in ihrer mitgeführten Handtasche in ihrem Einkaufswagen deponiert, während sie Waren aus den Verkaufsregalen in den Wagen legte. In einem unbeobachteten Moment entnahm eine weibliche Täterin mit weißem Mund-und Nasenschutz, schwarzer Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, heller Winterbommelmütze, Blue Jeans, dunkle Stiefel, normale Statur die Geldbörse der Geschädigten aus deren Handtasche. Die Geschädigte selbst konnte den Diebstahl nicht beobachten. Es liegt jedoch eine Videoaufzeichnung der Tat vor.

Der Schaden wird auf ca. 200EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu der Täterin und oder zum Tathergang werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell