Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstag zwischen 10:00 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeug-Führer vermutlich mit einem grauen Toyota beim Rückwärtsausparken den linken hinteren Stoßfänger eines silbernen VW, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Mittlerer Watzenbach in Saalfeld geparkt war. Der Unfall-Verursacher fuhr einfach davon. Um den entstandenen Sachschaden von rund 800 Euro kümmerte er sich nicht. Am PKW befand sich ein Zettel eines Zeugen mit einem Hinweis zum möglichen Verursacher-Fahrzeugs. Leider war das vermerkte Kennzeichen nicht korrekt. Weitere Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

