Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter BMW-Fahrer beschädigt Leitplanke und flüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 07:30 Uhr auf der L590 zwischen Schwanheim und Neckar-Wimmersbach. Ein unbekannter Autofahrer war in Richtung Schwanheim unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang Neckar-Wimmersbach in der ersten Rechtskurve, auf Höhe eines sich dort befindlichen Parkplatzes, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Neben der erheblichen Beschädigung der Leitplanke, wurden vor Ort mehrere Autoteile gefunden. Hierbei handelt es sich um Teile eines BMWs, 4er-Reihe aus dem Baujahr 2017-2020. Der entstandene Sachschaden beträgt über 2.000 Euro.

Zeugen, denen ein Fahrzeug mit passenden Beschädigungen aufgefallen ist und/oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell