POL-MA: Mannheim - Rund 45.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand - PM Nr. 2

Dielheim (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 13.10 Uhr in der Wieslocher Straße/Horrenberger Straße bei einem Abbiegevorgang in die Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Eine 66-jährige VW-Fahrerin befuhr die Wieslocher Straße in Fahrtrichtung Horrenberg als ihr hier ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbergrauen PKW auf der Horrenberger Straße entgegenkam. Dieser bog nach links in die Hauptstraße ab und ...

mehr