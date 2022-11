Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Dielheim (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13.10 Uhr in der Wieslocher Straße/Horrenberger Straße bei einem Abbiegevorgang in die Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Eine 66-jährige VW-Fahrerin befuhr die Wieslocher Straße in Fahrtrichtung Horrenberg als ihr hier ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbergrauen PKW auf der Horrenberger Straße entgegenkam. Dieser bog nach links in die Hauptstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt der 66-Jährigen. Es kam zum Unfall der beiden Fahrzeuge wobei der Unbekannte den VW hinten links streifte. Nachdem der Unbekannte sein Fahrzeug anhielt, beschleunigte er kurzerhand dieses und fuhr unerkannt davon. Da Fahrzeugteile des Unfallverursachers an der Unfallstelle zurückblieben, wird von einem Schaden im Bereich der vorderen Stoßstange ausgegangen. Bei der 66-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell