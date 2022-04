Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ellerstadt (ots)

Am 18.04.2022 gegen 13:40 Uhr wurde ein Einbruch in der Speyerer Straße in Ellerstadt in ein dortiges Einfamilienhaus gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter die rückseitige Terrassentür eingeschlagen haben und anschließend in das Haus gelangten. Im Anwesen wurden mehrere Schränke durchwühlt. Bislang ist das genaue Diebesgut noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

