Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Dürkheim (ots)

Am 18.04.2022 kam es auf der K31 zwischen Leistadt und Höningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Die beiden Fahrzeuge befuhren die K31 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Forsthauses Lindemannsruhe kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem PKW. Der 16-jährige Motorradfahrer aus Lambsheim stürzte von seinem Motorrad und verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt und kam anschließend zur vorsorglichen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 78-jährige Autofahrer aus Bad Dürkheim blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Beide Unfallbeteiligten gaben vor Ort an, dass der jeweils andere zu weit in der Mitte der Fahrbahn gefahren wäre und es deswegen zum Unfall kam. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt circa 5.500EUR. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.de in Verbindung zu setzen.

