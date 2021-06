Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 26.06.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Kellerbrand - Hanau

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, gegen 19.30 Uhr, in Hanau in der Straße Am Lerchesberg zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Der 33-jährige Hauseigentümer und ein Bekannter von ihm wurden bei dem Versuch das Feuer zu bekämpfen leicht verletzt. Letztendlich gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 26.06.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

