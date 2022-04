Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in einer Kfz-Werkstatt in der Krefelder Innenstadt

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr wurde heute um 09:50 Uhr zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt auf der Dießemer Straße gerufen. Dort brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte ein PKW auf einer Arbeitsbühne in der Werkstatt. Darüber hinaus hatte das Feuer schon Teile der Dachfläche in Brand gesetzt und auch ein benachbartes Reifenlager teilweise entzündet. Schnell konnte ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Werkstattbereich aufhalten. Ein Mitarbeiter wurde lediglich vorsorglich durch den Notarzt vor Ort untersucht. Die rasch eingeleiteten umfangreichen Löschmaßnahmen führten sehr schnell zu einem Löscherfolg, so dass die damit zunächst aufgekommene stärkere Rauchentwicklung auch wieder stark reduziert werden konnte. Da sich die Werkstatt inmitten eines Wohngebietes befindet wurden auch benachbarte Gebäude im Hinblick auf eine Gefährdung durch den Brandrauch betrachtet. Es konnten dabei weitere Gefährdungen für Nachbargebäude und deren Bewohner ausgeschlossen werden. Die Berufsfeuerwehr ist mit beiden Wachen und ca. 35 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wird der Einsatz durch den Rettungsdienst der Stadt Krefeld. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Die voraussichtliche Einsatzdauer beträgt noch ca. 1-2 Stunden. Hierbei liegt der Schwerpunkt darin, weitere mögliche Glutnester aufzufinden und abzulöschen.

