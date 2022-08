Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 2. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wendessen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Montag, 01.08.2022, gegen 20:45 Uhr

Am Montagabend ereignet sich in Wendessen, dortiger Kreuzungsbereich Bundesstraße 79 / Landesstraße 495, ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstanden war. Demnach kam es zur Kollision zwischen dem PKW eines 59-jährigen Fahrer, der aus Richtung Wolfenbüttel in Richtung Groß Denkte unterwegs war und dem Auto einer 74-jähriger Fahrerin, die ihrerseits aus Groß Denkte kommend nach links in Richtung Wolfenbüttel abbiegen wollte. Nach ersten Ermittlungen ist es anzunehmen, dass ein Unfallbeteiligter bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11500 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Schöppenstedt: Beim Einkauf bestohlen

Montag, 01.08.2022, gegen 16:45 Uhr

Ein 77-jähriger Senior ist am Montagnachmittag Opfer eines Diebstahls geworden. Demnach war er in einem Einkaufsmarkt in der Neuen Straße in Schöppenstedt beim Einkauf. Hier hatte er seine Tasche mit seiner Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt. Eine bislang unbekannte Frau hatte den Senior in englischer Sprache in ein Gespräch verwickelt. Diese günstige Gelegenheit hat dann vermutlich ein weiterer Täter ausgenutzt und die Geldbörse aus der Tasche entwendet. Neben diversen persönlichen Papieren ist auch Bargeld entwendet worden. Hinweise: 05331 / 933-0.

