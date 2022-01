Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Paderborn (ots)

(mb) An der Einmündung Klöcknerstraße/Riemekestraße ist am Montag eine junge Frau mit einem Elektroroller verunglückt. Die 22-jährige E-Scooter-Fahrerin fuhr gegen 17.40 Uhr auf dem Gehweg an der Riemekestraße stadteinwärts und nutzte die ehemalige Fahrradspur. An der Einmündung Klöcknerstraße stürzte sie, vermutlich weil ihr ein Auto die Vorfahrt nahm. Die Rollerfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und Hinweise auf das am Unfall beteiligte Auto. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell