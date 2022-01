Polizei Paderborn

POL-PB: Kapellen-Einbrecher auf Fahndungsfoto

Hövelhof (ots)

(mb) Nach einem Einbruch in die Hövelsenner Kapelle im Dezember hat die Polizei jetzt ein Foto vom mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Der Mann steht im Verdacht vom 09. auf den 10. Dezember 2021 in die St. Josefs Kapelle an der Ecke Sennestraße/Panzerringstraße eingedrungen zu sein. Es wurde versucht, die verschlossene Kapellentür auszubrechen. Dann zerstörte der Täter ein Fenster, um in den Innenraum zu gelangen. Dort versuchte er vergeblich den Opferstock aufzubrechen. Er flüchtete ohne Beute durch das Fenster. Der vom Täter hinterlassene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Ein Foto des Tatverdächtigen aus der Videoüberwachung der Kapelle wurde jetzt mit Gerichtsbeschluss zur Fahndung frei gegeben. Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/72637.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell