Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines Raubüberfalls, der sich am Freitag gegen 10:35 Uhr auf dem Rathausplatz in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Täter sprach einen 48 Jahre alten Mann an und bat darum, dessen Mobiltelefon für ein Telefonat benutzen zu dürfen. Dies verneinte der 48-Jährige. Daraufhin soll der Unbekannte zunächst versucht haben, dem 48-Jährigen eine Armbanduhr in die Brusttasche seines Hemdes zu stecken. Dann stieß der Täter ihm gegen die Brust, riss ihm die Marken-Sonnenbrille von der Nase und flüchtete mit dieser in Richtung Stuttgarter Straße. Laut Zeugenaussagen soll der Täter bereits zuvor eine Schulklasse sowie eine Mutter mit Kind belästigt haben. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint und glatte, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem kurzärmeligen, schwarzen Poloshirt und einer langen, schwarzen Hose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

