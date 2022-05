POL-PDNR: Niederfischbach - Sachbeschädigung durch unbekannte Täter

Kirchen (Sieg) (ots) - Laut Mitteilung bei der Polizei in Betzdorf kam es am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles an einem Grillimbiss in Kirchen. Auf Grund der unmittelbaren Nähe zu einer Tankstelle wurde umgehend die Feuerwehr Kirchen alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem technischen Defekt an einer Kabelführung im Bereich des Daches, welcher zu ...

