Polizei Düren

POL-DN: Dieb schlägt Seitenscheibe eines unverschlossenen PKW ein und wird anschließend von der Polizei festgenommen

Düren (ots)

Am Samstag Abend konnte kurz vor Mitternacht ein PKW-Aufbrecher durch eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Düren noch während der Tatausführung gestellt und festgenommen werden. Die Polizei wurde per Notruf darüber informiert, dass gerade eine männliche Person im Begriff sei, die PKW-Scheibe eines in der Kölnstraße in Düren geparkten Fahrzeuges einzuschlagen. Bei Eintreffen der Beamten wenige Augenblicke später, konnte der Tatverdächtige, ein 51jähriger Mann aus Düren, noch in das beschriebene Fahrzeug hineingebeugt angetroffen werden und an der Flucht gehindert werden. Die Scheibe der Beifahrertür war tatsächlich eingeschlagen worden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren wegen dem Diebstahl aus PKW und dem Besitz von Betäubungsmitteln gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell