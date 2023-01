LPI-SLF: Mit LKW festgefahren

Triptis (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte einen Radlader im Wert von ca. 30.000 Euro sowie den dazugehörigen Containeranbau im Wert ca. 10.000 Euro von einem Firmengelände in der Straße "Schönborn" in Triptis. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

