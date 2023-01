LPI-SLF: Unfallflucht

Neuhaus am Rennweg (ots) - Eine 63-Jährige war am Mittwoch gegen 8:00 Uhr mit ihrem VW am Lichtener Berg auf der Bundesstraße 281 zwischen Neuhaus und Lichte unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr die Frau mit ihrem PKW auf einen vorrausfahrenden Opel auf. Dabei verletzte sich die 31-jährige Opel-Fahrerin leicht. Sie kam zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Neuhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

