LPI-SLF: Auf PKW aufgefahren

Gössitz (ots) - Am Mittwoch gegen 21:15 Uhr befuhr eine 57-Jährighe mit ihrem VW die Ortsverbindungsstraße zwischen Gössitz und Neumannshof. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengaben. Zum Glück entstand nur Blechschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

