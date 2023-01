Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger am Telefon

LPI Saalfeld (ots)

Die Polizei möchte erneut darauf hinweisen, dass es aktuell im Zuständigkeitsbereich der LPI Saalfeld vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt und es sich hierbei um Betrugsversuche im Bereich Schockanruf, falscher Polizeibeamter, Enkeltrick handeln könnte. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie im Zweifelsfall den Hörer auf. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. nahe Verwandte, Freunde oder Nachbarn. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Polizei.

