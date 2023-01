LPI-SLF: Unfall verursacht und weitergefahren

Neustadt an der Orla (ots) - Am Montag gegen 22.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 43-Jährigen, der mit seinem VW Transporter auf der Schleizer Straße in Neustadt an der Orla unterwegs war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Fahrer erhielt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

