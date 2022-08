Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Kind bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (28. August 2022) ist ein Kind auf einem Skateboard von einem Pkw überfahren worden. Gegen 18:10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Audi-Fahrer die Spinnereistraße in Richtung Obergath und bog nach links in die Zufahrt zu den Häusern Spinnereistraße 50 - 42 ab. Beim Einbiegen In dem als verkehrsberuhigter Bereich gekennzeichneten Abschnitt überfuhr er den 6-jährigen Jungen, der bäuchlings auf einem Skateboard liegend unterwegs war. Das Kind musste von der Feuerwehr unter dem Auto befreit werden. Es kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Essen hinzugezogen. Die Spinnereistraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (291)

