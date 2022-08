POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld sowie der Polizeipräsidien Gelsenkirchen und Krefeld - Folgemitteilung zu "Messerangreifer bei Polizeieinsatz verletzt"

Krefeld (ots) - Am Donnerstagnachmittag (25. August 2022) gegen 17 Uhr wollte ein 84-Jähriger seine Wohnungstür auf der Krahenstraße aufschließen, als ihn ein unbekannter Mann von hinten am Arm packte und ihm die Geldbörse aus der Hosentasche entwendete. Er zerriss dabei die Kette, die sich an der Geldbörse befand und flüchtete mit der Beute in eine unbekannte ...

mehr