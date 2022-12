Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach: Rauchentwicklung in Haus

Vermutlich aufgrund von Renovierungsarbeiten kam es am Freitagmorgen in einem Haus in Neckargerach gleich zweimal zu einer Rauchentwicklung. Gegen 6.30 Uhr wurde zunächst ein Brand in der Neckarstraße gemeldet. Vor Ort ergab sich, dass vermutlich die Abstrahlwärme eines Ofenrohs für eine Rauchentwicklung gesorgt hatte. Gegen 10 Uhr wurde erneut Rauch aus dem Gebäude gemeldet. Während umfangreichen Löscharbeiten stellte sich heraus, dass aufgrund der Renovierungsarbeiten ein Glimmbrand in der Zwischendecke entstand. Die Löscharbeiten konnten aufgrund der Stabilität des Gebäudes erst nach Hinzuziehung eines Sachverständigen fortgesetzt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

