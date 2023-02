Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ortsfeuerwehr Wehdel Jahreshauptversammlung ab - stolzer Mitgliederstand in der Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am 07. Januar 2023 war es soweit für die Wehdeler Kameradinnen und Kameraden, die traditionelle Jahreshauptversammlung, im Schützenhaus Wehdel, stand an. Neben der Begrüßung der Gäste und Kameraden verlas Hendrik Suhl, Ortsbrandmeister Wehdel, sein Protokoll des Jahres 2022.

Hierbei verwies er auf die zahlreichen Einsätze, welche durch die Kameradinnen und Kameraden abgearbeitet wurden. So wurde die Wehdeler Feuerwehr zu insgesamt 23 Einsätzen alarmiert. Insgesamt und mit den Übungsdiensten kommt die Feuerwehr Wehdel auf einen beachtliche Zahl an Stunden. So wurden im Jahr 2022 2981,02 Stunden für Einsätze, Dienste und weitere Veranstaltungen aufgebracht. Ein großer Dank gilt hier, durch Suhl, den 85 Kameradinnen und Kameraden aus der Jugendabteilung, Alters- und Ehrenabteilung, sowie Einsatzabteilung.

Besonders Lobenswert ist die Arbeit der Jugendfeuerwehr. Die Jugendfeuerwehr Wehdel zählt zum 31. Dezember 2022, einen Mitgliederstand von 30 Mädchen und Jungen, die neben ihren Diensten auch viele Aktivitäten in ihrer Freizeit durchführen. Die Jugendfeuerwehr konnte außerdem im Jahr 2022 großartige Leistungen bei den Wettkämpfen auf Gemeinde, Kreis und Landesebene beweisen.

Auch Wahlen, Beförderungen und Ehrungen durften nicht fehlen. So wurde Patrick Fresen zum Kassenprüfer für ein Jahr und Holger Casper zum Kassenprüfer auf zwei Jahre gewählt. Alexander Kamp wurde zum stellvertretenden Ortsatemschutzwart gewählt. Hendrik Suhl durfte sich über eine Beförderung zum Hauptlöschmeister freuen, während Florian Lührs für 25 jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt wurde. Horst Lücken, welcher auf dem Gemeindeabschlussabend für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde, wurde auch auf der Versammlung der Ortsfeuerwehr geehrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell