Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gemeinde Schiffdorf investiert in modernste Technik für die Feuerwehr

Schiffdorf

Nach langer Planung und viel Vorbereitung war es endlich soweit: Die Gemeindefeuerwehr Schiffdorf erhält ihre eigene Feuerwehr-Drohne. 16.000 Euro wurden investiert um eine eigene Drohne für die Gemeindefeuerwehr anzuschaffen - aber wieso so eine Drohne? Heutzutage sind Drohnen kaum noch aus dem Alltag wegzudenken. So zeigte sich in der Vergangenheit bereits ihr Einsatzwert, durch Drohnen der umliegenden Gemeinden.

Die neue Drohne bietet der Einsatzleitung große Vorteile, so können beispielsweise große Einsatzstellen schneller erkundet werden, vermisste Personen können hiermit aufgefunden werden oder einfache gefährliche Bereiche abgeflogen werden, um eigene Einsatzkräfte nicht zu gefährden. Im Jahr 2022 wurde besonders die Drohne der Stadt Geestland oft im Gemeindegebiet Schiffdorf eingesetzt. So unterstützten uns die Sieverner Kameradinnen und Kameraden zum Beispiel bei dem großen Flächenbrand in Sellstedt, mit der Drohne konnten hier alle Glutnester ausfindig gemacht werden.

Stationiert ist die Drohne der Gemeinde Schiffdorf bei der Ortsfeuerwehr Schiffdorf und ist hier auf dem Mannschaftstransportwagen der Ortsfeuerwehr verlastet. Dieser befindet sich ebenfalls im Umbau, sodass Ladegeräte und ein Bildschirm fest verbaut werden. Der Bildschirm macht es möglich eine Live-Übertragung durch die Drohne zu liefern, um so den Einsatzleiter zu unterstützen. Zusätzlich wurde einen Drohnengruppe gegründet, welche aus Kameradinnen und Kameraden der gesamten Gemeinde besteht, innerhalb dieser Gruppe wird sich mit der Drohne fort- und weitergebildet, um im Ernstfall für alle mögliche Szenarien gewappnet zu sein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell