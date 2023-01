Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gemeindefeuerwehr kann auf ,,normales'' Jahr zurückblicken - Einsatzzahlen gestiegen

Schiffdorf

Nach vielen Ausfällen von Veranstaltungen, Diensten und Ausbildung aufgrund der Corona-Pandemie, in den vergangenen zwei Jahren, konnte 2022 endlich wieder ein normales Jahr gestaltet werden. Es fanden wieder Traditionsveranstaltungen, Versammlungen und Veranstaltung, sowie Ausbildungen im normalen Rahmen statt.

Insgesamt 4.830 Einsatzstunden sammelte die Gemeindefeuerwehr Schiffdorf gemeinsam im Jahr 2022. Die Stunden gliedern sich aus insgesamt 156 Einsätzen - im Vorjahr waren es 94 - , bestehend aus 29 Brandeinsätzen, 115 Technische Hilfeleistung - alleine 51 durch das Sturmtief Zeynep Mitte Februar - und 12 Fehlalarmen. Besonders zu beachten ist hier die Sturmnacht vom 18. Februar 2022, hier besetzten über 100 Kameradinnen und Kameraden ihre jeweiligen Feuerwehrhäuser und Fahrzeuge, um durch die Einsatzleitung, in Spaden, koordiniert zu werden. Ein weiterer Großeinsatz, war ein großer Flächenbrand Mitte August, in Sellstedt, der den Einsatz von sieben Ortsfeuerwehren, sowie weiteren Einsatzkräften von Feuerwehr und Rotes Kreuz forderte.

Sehr wichtig: Die Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden - so konnten 2022 elf neue Kameradinnen und Kameraden auf Gemeindeebene ihren Truppmann-1 absolvieren. Dies ist sozusagen der Basis-Lehrgang der Feuerwehr, auf dem weitere Lehrgänge aufbauen. Außerdem konnten viele weitere Kameradinnen und Kameraden, sowohl auf Kreis- als auch Landesebene, weitere Lehrgänge absolvieren, um für zukünftige Einsätze ausgebildet zu werden. Es gab zusätzlich auch im Jahr 2022 Fortbildungen für die Atemschutzgeräteträger. Diese werden zusätzlich nun bei der Firma RelyOn Nutec, mit Sitz in Bremerhaven, für ihre zukünftigen Einsatzaufgaben ausgebildet.

Auch die Jugendfeuerwehr innerhalb der Gemeinde war sehr aktiv - unteranderem konnten die Jugendlichen ihre Können bei dem Gemeindejugendfeuerwehrtag in Bramel messen und vergleichen. Des Weiteren gab es einen Halloweenlauf, welcher ähnlich einer Schnitzeljagd war, sowie die Abnahme der Jugendflamme 1. Die Jugendflamme 1 ist das erste Leistungsabzeichen, welches ein Jugendfeuerwehrmitglied erreichen kann.

Mit Stand vom 31. Dezember 2022 zählt die Feuerwehr der Gemeinde Schiffdorf eine Mitgliederzahl von 617 Mädchen, Jungen, Frauen und Männern. Diese beeindruckende Zahl setzt sich zusammen aus 338 Frauen und Männern in der aktiven Einsatzabteilung, 108 Kameradinnen und Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung, sowie 141 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr und 27 Kindern in der Kinderfeuerwehr. Besonders stolz kann man auf unsere drei Fachberater sein, welche - obwohl sie keine Feuerwehrausbildung besitzen - die Kinder- und Jugendfeuerwehren ihrer Ortschaften unterstützen.

