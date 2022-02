Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - Einbruch in Gastronomiebetrieb

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Mainz-Hechtsheim in einen Gastronomiebetrieb eingebrochen. Gestohlen wurden ausschließlich Nahrungsmittel.

Durch die am Folgetag hinzugerufene Kriminalpolizei wurden die Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 / 65 - 3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell