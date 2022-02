Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneut Aufbrüche von geparkten Autos

Mainz-Altstadt (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurden in der Mainzer Altstadt erneut mehrere Autoscheiben an geparkten Autos eingeschlagen.

Beschädigt wurden insgesamt fünf Autos. Diese waren in den folgenden Straßen geparkt: Vordere Synagogenstraße, Große Bleiche, Emmeransstraße, Flachsmarkt, Steingasse. In allen Fällen wurde eine Autoscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Kleinere Gegenstände, ein Mobiltelefon und Euromünzen wurden aus dem Innenraum der Autos entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bereits am letzten Wochenende und auch in der letzten Woche kam es im Stadtgebiet zu mehreren Autoaufbrüchen. Hier besteht möglicherweise ein Tatzusammenhang. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Falls sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben können, setzen sie sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung.

Beachten sie außerdem folgende Hinweise der Polizei:

- Lassen sie Wertgegenstände nicht im Fahrzeug liegen. - Schließen sie ihr Fahrzeug immer ab und achten darauf, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind. - Stellen sie ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab. - Informieren sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder um geparkte Fahrzeuge "schleichen".

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell