Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Oestrich-Winkel - Schockanrufer erbeuten eine hohe Summe Bargeld - Geldübergabe in Mainz

Mainz (ots)

Am Mittwoch erbeuteten Schockanrufer eine Hohe Summer Bargeld bei einer Frau in Winkel. Die niederträchtigen Täter riefen die 80-Jährige zuhause an und täuschten gekonnt eine Notlage der Tochter vor. Die geschockte Frau wurde im Gespräch dazu bewegt zu einer Bank in Mainz zu fahren und dort mehrere Tausend Euro abzuheben. Während der ganzen Zeit riefen die Täter immer wieder an und beschäftigten die 80-Jährige. So verhinderten sie eine Kontaktaufnahme mit der echten Tochter.

Anschließend schickten die Täter einen weiblichen Kurier, um das Geld am Münsterplatz in Mainz abzuholen. Die 80-Jährige übergab das Geld an eine junge, schlanke Frau mit schwarzen Haaren. Anschließend fuhr sie zurück nach Hause.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-0 um Hinweise.

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Schnitterweg in Winkel gemacht? Wer hat die Geldübergabe am Mainzer Münsterplatz beobachtet?

