Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Weihnachten vorbei - wohin mit den Tannenbäumen? Gott sei Dank war da die Jugendfeuerwehr!

Schiffdorf (ots)

Glücklich konnten sich die Bewohner aus Geestenseth, Wehdel, Schiffdorf, Bramel und Wehden schätzen. In den genannten Ortschaften machten sich bereits letztes und dieses Wochenende die jeweiligen Jugendfeuerwehren auf den Weg, um die Altlasten ordnungsgemäß zu entsorgen. In unterschiedlichsten Formen machten sich die Jugendfeuerwehren in den Dörfern auf den Weg, um die Bäume zu sammeln. Was überall dabei war - Trecker. So machten sich Kameradinnen und Kameraden aus den aktiven Einsatzabteilungen mit ihren Treckern und Anhängern bereit Bäume einzusammeln.

So wurden sämtliche Straßen durch die Jugendlichen, gemeinsam mit ihren Jugendwarten und Betreuern, abgelaufen und Bäume gesammelt. Dabei konnten die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr auch viele Spenden sammeln und so ihre Kassen auffüllen. Zumeist werden die gesammelten Tannenbäume bei den jeweiligen Osterfeuern im April verbrannt. Besonderer Nebeneffekt: Die Jugendlichen lernen beim Ablaufen ihre Dörfer noch besser kennen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell