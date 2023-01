Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Tür bereits vor der Eintreffen der Feuerwehr geöffnet

Schiffdorf (ots)

In den Abendstunden, des 10. Januar 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf um 22:11 Uhr gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei in die Brameler Straße alarmiert. Laut Anrufer, sollte sich, in einem Mehrparteienhaus, eine hilflose Person in ihrer Wohnung befinden. Aufgrund der Situation, dass kein Schlüssel vorhanden war, wurde direkt die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich jedoch, der bereits zuvor eingetroffene Rettungsdienst, Zugang verschaffen können. Somit konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell den Einsatz beenden, da keine weitere Unterstützung notwendig war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell